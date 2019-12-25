حجز متهمين بتمزيق جسد كلب بالأسلحة البيضاء على ذمة التحريات بالمطرية

قررت النيابة العامة بالمطرية، حجز متهمين بتمزيق جسد كلب بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب، بتمزيق جسد كلب، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه من بين براثنهم، إلا أنهم استمروا في وصلة التعذيب حتى تمكنوا من قتل الكلب.



وقال أحد المتابعين إن، الواقعة التى حدثت بمنطقة المطرية كانت بسبب قيام الكلب بقتل "ماعز" مِلْك الجناة؛ حيث قال أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الفيديو المتداول تم تصويره في منطقة المطرية، وكان بسبب قيامهم بقتله لقيام الكلب بقتل "ماعز" ملك المتهمين.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن من ضبط المتهمين الأربعة ومن بينهم صاحب الكلب.



وفى ذات السياق قال "محمود" مالك الكلب، إنه كان يستعين بالكلب في حراسة مزرعة المواشي والماعز الخاصة بهم، وفي يوم الواقعة هجم الكلب على "معزة" حامل اقتربت ولادتها وقتلها، ما أثار حفيظتهم وانهالوا عليه بالشوم والسواطير رفقة المتهمين الآخرين.