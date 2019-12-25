"صوت الأزهر" تحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح

نشرت صحيفة صوت الأزهر، التي تصدر برعاية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في عدد هذا الأسبوع ملفًا خاصًا عن السيد المسيح عليه السلام، وانطلقت في مناقشة قضايا المواطنة، وما تحقق في الملف من إنجازات، مستعرضة ملامح وثيقتي المواطنة والأخوة الإنسانية.



وتصدر العدد رسالة من الإمام الأكبر لطلاب المعاهد الأزهرية وعموم الناس تحذرهم من الانسياق خلف أي فكر ضال ومنحرف يسمح بالإساءة إلى المسيحيين أو تكفير المسلمين أو كراهية الوطن وجيشه وقوات أمنه، مؤكدًا أن المواطنة في الإسلام تقوم على المساواة الكاملة بين جميع المواطنين باختلاف أديانهم وأن العلاقة بين أهل الأديان هي علاقة تعارف وتعاون وليس صراع.



كما استكتبت الصحيفة نحو عشرين كاتبا مسلمًا ومسيحيًا من الأزهريين ورجال الدين من الطوائف المسيحية ومثقفين ومفكرين، وكتاب تنوعت مساهماتهم بين قضايا المواطنة والتأكيد على مكانة السيد المسيح في الدين الإسلامي ومشروعية الاحتفال بمناسبة ميلاده والقيم المشتركة بين الأديان.