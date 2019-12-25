معتز القيعى يصحح بعض خرافات التغذية والتمرين المنتشرة

انتشرت في الفترات الأخيرة الكثير من الخرافات حول نصائح للتغذية و للتمرين منها: ما يؤدي الى نتائج خطيرة قد تصل إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة أو الموت ولذلك يحدثنا معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية في هذا الموضوع عن هذه الخرافات.



- المشروبات السحرية لإذابة الدهون في الماء مثل تناول الماء الساخن او المثلج على الريق ولا يؤثر الماء الساخن على الدهون ويكون تأثير الماء المثلج على الريق تأثير بسيط ولا يستهدف دهون معينه في اماكن محدده بجانب انه قد يصيبك التهاب اللوز.



- استخدام جهاز الكريزي فيت وحزام التخسيس وشورت التعرق للتخسيس وبدلة التخسيس جمعيها أدوات لا تؤثر على اذابة الدهون أو التخسيس، مشيرا إلى أن زيادة استخدام الأجهزة التي تصدر ذبذبات كهربية تضر بالجسم وتصيبك بضعف الألياف العصبية وضمور في العضلات والشعور بآلام في منطقة الظهر وضعف عضلة القلب بسبب استخدام الذبذبات المستمرة.



- لا يوجد أدوية تخسيس تنقص من الوزن بمجرد مواد طبيعية فقط أو مكونة فقط من الشاي الأخضر وقد تكون هناك مواد مستخدمة غير مفصح عنها ولا ينصح باستخدام أدوية التخسيس وحوارق الدهون لأنها قد تؤدي للإصابات بالسرطانات والأمراض النفسية والعصبية وأمراض القلب وارتفاع الضغط والسكري.



- اتباع أنظمة ريجيم مكتوبة على شبكات الإنترنت لجميع الأعمار والأوزان والحالة الصحية وكذلك أنظمة الريجيم في الورق المطبوع المرقم بأرقام للجميع حيث انه لا يناسب النظام الغذائي للشخص السليم ومريض الأمراض المزمنة، كذلك لا يتناسب النظام الغذائي للشباب وكبار السن أو الاطفال وكذلك لا يناسب النظام الغذائي لشخص يزن 70 كيلو وشخص يزن 90 كيلو وكذلك لا يناسب النظام الغذائي لشخص يمارس نشاط بدني عالي يوميًا وشخص لا يمارس نشاط بدني عالي يوميًا.



- اللف التنحيفي للتخسيس حيث أن له العديد من الإضرار منها انه ينقص الوزن بصورة مؤقتة لأنه يفقد الجسم الكثير من الماء على شكل عرق ولا يكون الوزن المفقود من الدهون ولذلك فيعود الوزن المفقود مرة اخرى بمجرد شرب الماء، كما أنه قد يؤدي إلي الجفاف والذي يؤدي بدوره للموت بسبب فقدان الكثير من الماء في التعرق كما انه قد يؤدي الى الإصابة بالسرطانات بسبب تسرب المواد الكيميائية داخل الجلد.