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حوادث

ضبط شركة تنظيم مؤتمرات للنصب على الشركات والمؤسسات المالية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة تنظيم مؤتمرات ودعاية وإعلان كائنة بنطاق محافظة القاهرة، وقاموا بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية تقام بالبلاد، ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين ببعض الجهات الحكومية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، والاتصال هاتفيًا برؤساء مجالس إدارتها طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمرات بقيمة 5 آلاف جنيه للدعوة الواحدة، أو التبرع لرعاية المؤتمر نقدًا أو بشيكات بنكية أو تحويل بنكي باسم الشركة بأحد البنوك، وعقب استلام المبالغ المالية التي يتم الاستيلاء عليها يتقاسمونها فيما بينهم، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات قاموا بانتحال صفة مستشارين بإحدى الجهات الحكومية "شخصية وهمية" حال اتصالهم بتلك المؤسسات.

وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الدعوات باسم الشركة التي قاموا بإنشائها، موجهة للعديد من المؤسسات والشركات لحضور مؤتمرات مختلفة، وخطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات والشركات، تفيد دعوتهم لحضور فعاليات لبعض المؤتمرات، وفواتير وإيصالات استلام نقدية منسوبة لذات الشركة، وأجندة مثبت بها بيانات أصحاب الشركات والمؤسسات المالية التي يتم استهدافها من قِبل المتهمين، و2 أكلاشيه، و3 هواتف محمولة، يستخدمها المتهمون في نشاطهم، وبفحصها فنيًا تبين احتوائها على العديد من الدلائل التي توضح نشاطهم المؤثم.

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