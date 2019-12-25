ثقافة الإسكندرية تناقش "فن كتابة المقال"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان"كتابة المقال" ضمن نشاط نادي أدب الطفل بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها الشاعرة رحاب عابدين عن فن المقال، وكتابته، وأنواعه، وأشهر الكتاب والصحفيين الذين برعوا في كتابته، منهم "العقاد، وتوفيق الحكيم، وأحمد بهجت، وأنيس منصور".



واستضاف نادي التذوق السينمائي مطرب الإذاعة السكندري عمر محمود، في لقاء حول تأثير الشعر الغنائي في الدراما المصرية، أدارته الصحفية هدى الساعاتي، وفي المكتبة العامة عقدت ندوة بعنوان "دور القوى الناعمة في دعم الروح الوطنية وتنمية المجتمع" بحضور المستشار محمد بدير والشاعر أحمد قدرى، ناقشا خلالها مفهوم القوى الناعمة ودورها في تشكيل الرأي العام.



أما مكتبة الطفل ناقشت كتاب "في حديقة الحيوان النمور" للمؤلف جوان ايرلى، وفي نادي الكاميرا قامت مسؤول النادي بتعريف الرواد على أنواع العدسات المستخدمة في التصوير الخارجي.



وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء الأسبوعي لجلسات التخاطب، قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال غير الناطقين على التواصل وتعديل سلوكياتهم، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة فنية لعمل قوالب من الجبس وتلوينها ضمن نشاط قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأقام بيت ثقافة القباري ورشة حرف يدوية بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسؤول نادي المرأة بتدريب الرواد على كيفية عمل إكسسوارات وحلي بالخرز، بينما أقام قصر ثقافة ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية لعمل تصميمات بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، تلاها مسابقة في المعلومات العامة بمكتبة الطفل.