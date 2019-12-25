سيدة التلاوة.. المغنية الأمريكية جينيفر جراوت: أعشق زكريا أحمد

صدى واسع أحدثه مقطع فيديو ظهرت فيه المغنية الأمريكية جينيفر جراوت وهى ترتل آية «الكرسى» على طريقة تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوى، وحصد المقطع ملايين المشاهدات والإعجابات على «السوشيال ميديا».



«الدستور» حاورت «جينيفر»، بطلة الفيديو، التى كشفت عن كواليس اعتناقها الإسلام وعشقها التلاوة القرآنية، وتفاصيل رحلتها فى عالم الموسيقى والطرب، كما تحدثت عن مشروعاتها الفنية المرتقبة فى هذا المجال.





■ بداية.. كيف دخلتِ عالم الغناء؟

- بدأت الغناء منذ أن كنت فى الخامسة من عمرى، والداى عازفان موسيقيان، لذا نشأت فى بيئة غنائية وكانت الموسيقى هى كل حياتى، وتعمقت أيضًا فيها ودرستها فى الأوبرا والتحقت بجامعة مكجيل، وتخصصت فى الموسيقى العربية.

■ مَن أثَّر فى مسيرتك الغنائية؟

- الشخص الأكثر تأثيرًا فى مسيرتى الغنائية هو أستاذى السابق محسن سوا، الذى قدمنى إلى الموسيقى العربية بطريقة مختلفة على مسرح الأوبرا، واستطعت أن أخطف الأنظار.

وأعتبر أننى تعلمت من كل شخص ناجح فى مجتمعنا الكثير والكثير، أنا أستلهم الأشياء الجميلة فى كل إنسان، وأمارسها فى حياتى.

■ توقفتِ فترة عن الغناء.. لماذا؟

- كنت أعتقد أن الموسيقى حرام، فتوقفت ٣ سنوات، وبعد ذلك أدركت أننى لا بد أن أفعل ما أحب، فالإسلام دين يسر وليس عسرًا.

■ كيف التحقتِ بـ«Arabs Got Talent»؟

- المغنية اللبنانية «ريما خشيش» نصحتنى بالتقدم لبرنامج Arabs Got Talent، حيث درسنا معًا فترة فى قسم الموسيقى العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٠، وتقدمت وكانت تجربة مذهلة، حيث تأهلت للنهائى بأغنية «بعيد عنك» لكوكب الشرق أم كلثوم.

■ كيف اعتنقتِ الإسلام؟

- اعتنقت الإسلام فى المغرب عام ٢٠١٣، بعد خوض بعض التجارب الروحية، وعشت هناك حياة مليئة بالروحانيات التى قربتنى أكثر إلى الإسلام، كنت أراقب المسلمين فى صلواتهم وطريقة قراءتهم القرآن وسماعهم الأذان، وأنا أدين بالفضل لهذه التجربة، وفى النهاية أستشهد بما جاء فى القرآن: «الله يهدى من يشاء».

وتزوجت المغربى سعيد الزاتى، عضو فرقة فلكلور أمازيغية، بعد إشهار إسلامى، وأنجبت منه ابنتى التى تعيش معى فى أمريكا حاليًا، ثم انفصلت عن زوجى لأسباب أحتفظ بها لنفسى.

■ ما الأماكن الدينية التى ترغبين فى زيارتها؟

- أرغب فى زيارة الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وأتمنى لو أُتيحت لى الفرصة للصلاة فى المسجد الأقصى، لقد ذهبت للحرم المكى مرة واحدة فقط، وشعرت بقلبى ينبض بسرعة شديدة من شدة الفرح والأجواء الروحانية.

■ ماذا عن كواليس «الفيديو» الذى ظهرتِ خلاله ترتلين القرآن؟

- صوّرت هذا «الفيديو» وأنا أقرأ القرآن لمشاركته مع متابعىَّ على «السوشيال ميديا»، بهدف التعبير عن شدة حبى للترتيل القرآنى وكيف أننى استفدت من خبراتى الغنائية فى قراءته، ولم أكن أتوقع أن يحصد هذا الكم من المشاهدات والإعجابات من المتابعين من جميع أنحاء العالم.

■ أى من القراء تفضلين سماعه؟

- الشيخ محمد صديق المنشاوى، لأن صوته مذهل، وأحاول أن أتعلم القرآن من أدائه العذب، وأحكام التجويد التى يحترفها.

■ مَن الملحن العربى الذى تفضلينه؟

- الملحن المفضل لدى هو زكريا أحمد، أحد عمالقة الموسيقى العربية.

■ ما مشروعاتك المقبلة؟

- أنوى الاستمرار فى تعلم الموسيقى العربية وتلاوة القرآن الكريم وتعزيز ثقافتى العربية من ناحية اللغة والفنون.



