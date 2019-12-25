رسالة الدكتور أحمد الطيب لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في رسالته لطلاب الأزهر في عيد الميلاد، أن الله تعالى أنعم على الأمة الإسلامية بشريعة كريمة سمحة، سعد بها وبأحكامها المسلمون كل السعادة، وعاش في ظلها الوارف غيرهم من أهل الملل الأخرى آمنين مطمئنين.





ونبه الإمام الأكبر إلى أنه على الرغم من سماحة هذا الدين، ويسر أحكامه، ورحابة استيعابه للمخالفين له، فإنه بمرور الزمن طرأت على الفكر الإسلامي أنماط شاذة من التفكير غاب عن أصحابها حكمة الشريعة ومقاصدها العليا في التعامل مع أهل الأديان الأخرى، فانحرفت بالإسلام عن سماحته، وبالفكر الإسلامي عن وضوحه ونقائه، حتى رأينا ظواهر غير مألوفة ولا مقبولة في معاملة غير المسلمين.





واعتبر الإمام الطيب، أن هذه المعاملات السيئة تسببت في حدوث فتن وانقسامات واضطرابات بين أبناء الوطن الواحد، حتى غدًا أفراده فريقين متخاصمين غير مؤتلفين، علمًا بأن المواطنة في الإسلام لا تفرق في الحقوق والواجبات بين الأديان المختلفة، فالكل يتمتعون بالحق نفسه في العيش في ظلال الوطن الذي هو حق للجميع، مشيرًا إلى تطور الأمر بصدور فتاوى خاطئة ومغلوطة تمنع المسلم من أن يهنئ جاره أو صديقه المواطن المسيحي، وتحظر عليه أن يشاركه فرحه، أو يعزيه في مصابه، مؤكدًا بشكل قاطع أن هذه الأمور تخالف هدى النبى - صلى الله عليه وسلم- وهدى صحابته الكرام في حسن معاملة غير المسلمين، وبرهم واحترامهم.





وقال الإمام الطيب، في رسالته لطلاب المعاهد الأزهرية بمناسبة صدور الطبعة الجديدة من كتاب الثقافة الإسلامية المقرر على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ونشرتها صحيفة صوت الأزهر في عددها الجديد الذي خصصته للاحتفاء بمناسبة بعيد الميلاد، إنه من المؤلم حقًا أن تصدر مثل هذه الفتاوى من أناس ليسوا على علم بأصول الشريعة، ولا معرفة مقاصدها العليا، ولا دراسة لحكمتها البالغة في التشريع، والأكثر ألما أن هذه الفتاوى صدقها الشباب واعتقدوا أنها مما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، والحقيقة عكس ذلك كما ستعرفون من دراسة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.





وأضاف: من أجل ذلك، رأت مشيخة الأزهر أن تعرض لهذه القضايا، وغيرها أيضًا، فى هذا المقرر، في أسلوب حواري شائق جذاب، ونرجو أيها الأبناء أن تصرفوا عنايتكم وتركيزكم إلى استيعاب كل جملة، وكل كلمة جاءت في هذا المقرر المهم - بل البالغ الأهمية - وأن تنتفعوا بها في حياتكم، وتطبقوها بدقة في تعاملاتكم مع أصدقائكم من المسلمين وغير المسلمين، وأن تجعلوا من توجيهاتها دستورًا إسلاميًا، تطبقونه في حياتكم العملية، وأن تردوا بها على دعاوى المنحرفين، وأكاذيب الضحايا الذين وقعوا فريسة لأفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة، فأضلتهم وأعمت أبصارهم.





وتابع الطيب: نصيحتنا التي لا نمل تكرارها على عقولكم ومسامعكم: أن تحترسوا أشد الاحتراس من أي فكر ضال منحرف يدعو إلى الإساءة إلى المسيحيين، أو إلى تكفير المسلمين، أو كراهية الوطن وقادته وجيشه وقوات أمنه.. فكل هذه الأفكار هي أفكار خارجة عن هدى الإسلام وهدى رسوله - صلى الله عليه وسلم- وأحكام شريعته التي أمرت المسلم بالإحسان إلى أخيه المسلم أيًا كان مذهبه في الفقه أو العقيدة، كما أمرته بالبر والإحسان إلى غير المسلم، أيًا كان دينه، وأيًا كانت عقيدته.





وشدد الإمام الطيب قائلًا: اعلموا أيها الطلاب الأذكياء النجباء أن الله تعالى لو أراد أن يخلق الناس على دين واحد أو لغة واحدة لخلقهم كذلك -سبحانه - شاء أن يخلق الناس مختلفين في أديانهم وعقائدهم ولغاتهم: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين"، فالقرآن الكريم يقرر أن الناس سوف يظلون مختلفين إلى يوم القيامة، وأن مرجعهم إلى الله، وهو محاسبهم.



