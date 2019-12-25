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مصر

"المالية" تدرس زيادة حوافز النوبتجيات والسهر لأطقم التمريض

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:07 ص
لدكتور محمد معيط
لدكتور محمد معيط وزير المالية
فاتن خديوى
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قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك مباحثات مع وزارة المالية لبحث زيادة حوافز النوبتجيات والسهر لأعضاء التمريض فى المحافظات.

وأوضحت "كوثر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه يتم دراسة زيادة حوافز النوبتجيات والسهر لفريق التمريض، وفقًا للطلب الذى تقدمت به نقابة التمريض، كما يتم دراسة إمكانية زيادتها من عدمه في ميزانية العام المقبل.

وأكدت نقيب التمريض، أن تحسين الأحوال المالية لأفراد هيئة التمريض، سيقضي على التسرب من التمريض بالمستشفيات الخاصة والسفر خارج مصر، ويحد من العجز في المستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى أن النقابة طالبت المالية بزيادة حوافز النوبتجيات والسهر لأطقم التمريض 3 أضعاف على الأقل عن الوضع الحالي، لافتة إلى أننا لا نطالب بمساواتنا بالقطاع الخاص.

وأكدت أنه تم فتح العديد من فصول ومدارس التمريض في المحافظات والتي تساهم في القضاء على عجز أطقم التمريض بشرط حل جميع السلبيات المادية.

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