نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

أشارت مجلة "فرويندين" إلى أنه يمكن الحصول على شعر لامع من خلال إجراء بعض التغييرات الطفيفة على روتين العناية بالشعر.



وقدمت المجلة الألمانية بعض النصائح المفيدة ومنها:

ـ اختيار الشامبو المناسب

ربما يرجع عدم لمعان الشعر إلى استعمال شامبو خطأ، لأن كل نوع من أنواع الشعر له احتياجات فردية، كما أن لكل شامبو تأثيره المختلف، وعادة ما يحتوي الشامبو، الذي يساعد على لمعان الشعر، على جزئيات صغيرة تعطي الشعر بريقًا ولمعانًا.



ـ زيت الشعر قبل الغسل

عادة ما يتم استعمال زيت الشعر بعد الغسل، ولكن هناك حيلة بسيطة تساعد على لمعان الشعر بشكل رائع، وذلك من خلال وضع بعض قطرات من زيت الشعر في راحة اليد وفرك الشعر قبل غسله، وبعد ذلك يتم تدليك فروة الرأس بالزيت بشكل أساسي من أجل تنشيط تدفق الدم إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، علاوة على أن زيت الشعر يعمل على تنظيف الجذور ويزودها بالعناصر المغذية، كما أنه يقوي تركيبة الشعر ويمنع جفاف الشعر بفعل الماء الساخن.



ـ منشفة ناعمة

على الرغم أن فرك الشعر بقوة يؤدي إلى تجفيفه بسرعة، إلا أنه يضر تركيبة الشعر الحساسة عندما يكون مبلولًا، ولذلك نصحت المجلة الألمانية باستعمال منشفة ناعمة عند تجفيف الشعر بعد غسله.



ـ مجفف الشعر

يجب عدم استعمال مجفف الشعر بعد غسل الشعر مباشرة، لأن السخونة تضر الشعر الحساس وتجففه، ولكن من الأفضل ترك الشعر المغسول لبعض الوقت قبل تجفيفه بواسطة مجفف الشعر، كما يجب توجيه الهواء الساخن إلى أطراف الشعر وضبط المجفف على درجة حرارة متوسطة مع ضرورة استعمال وسائل الحماية من السخونة.



ـ التغذية المتوازنة

يحتاج الشعر إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، والتي تتوافر بشكل أساسي في الخضراوات والفاكهة الطازجة، كما يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ب)، والموجود في البيض والشوفان وحليب الأبقار.