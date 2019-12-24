تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

إذا كان الوزن زائدًا قبل الحمل عليك مراقبة ما تأكلينه جيدًا منذ تأكد حدوث الإخصاب.



فالوزن الزائد وتناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات يزيدان خطر الإصابة بسكري الحمل، وهي حالة قد تؤثر على نمو الجنين، وتضيف صعوبات في طريق الولادة الطبيعية، وتؤدي لزيادة وزن الطفل عند الولادة، وقد تمهّد الطريق لإصابة الأم بالكسري لاحقًا.



وتعتبر البقول، مثل الفول والحمص واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء والعدس مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة، ويمكنك تناولها مع قليل من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الخبز الأسمر أو الأرز البني.



كذلك عليك زيادة حصة الخضروات على حساب الكربوهيدرات، وتناول البروتين الخالي من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وتوفر البقول والخضروات معظم المغذيات التي تحتاجها الحامل، ومع إضافة البروتين الخالي من الدهون والحليب قليل الدسم، والمكسرات، تحصلين على التنوع الغذائي المطلوب.



وفي كل الأحوال احرصي على المشي يوميًا للوقاية من سكري الحمل، وتنشيط الدورة الدموية، وتسهيل الولادة.