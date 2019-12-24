تحطيم الحاجز الحديدي بشارع الأزهر (صور)

حطم مجموعة من المحتشدين بمحيط مسجد الحسين للاحتفال بالليلة الكبيرة، السور الحديدي في شارع الأزهر، للعبور إلى الجهة الأخرى أمام المسجد، بسبب الازدحام الشديد الذي سيطر على نفق المشاة.



ويحتفل اليوم مريدي آل البيت بمولد الحسين في ساحة المسجد، حيث يتجمع محبي أولياء الله في محيط منطقة الحسين والجمالية وشارع المعز ويقيمون العديد من الاحتفالات والشعائر، كما تقام احتفالات مدح بحضور الشيخ ياسين التهامي.