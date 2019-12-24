بالصور.. كاثوليك الشرقية يحتفلون بقداس عشية عيد الميلاد

أدى الأقباط الكاثوليك بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، صلوات وقداس عيد الميلاد المجيد، بمقر كنيسة الكاثوليك الرئيسية، وكافة كنائس الكاثوليك بالمحافظة.



وقال القس سمعان صبحى، رئيس طائفة الكاثوليك بالشرقية، وراعى كنيسة القديس يوسف، لأقباط الكاثوليك، إن أبناء الطائفة يحتفلون بعيد الميلاد المجيد، بتاريخ 25 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا على احتفالات طائفتي الأرثوذكس والإنجيليين بأعياد الميلاد فى 6 من يناير من كل عام.



وأعرب لـ"الدستور" عن سعادته عن مشاركة المهنئين من المسلمين في إقامة القداس الاحتفالي بالعيد، مؤكدًا على تلاحم النسيج المصرى، ومشاركة المسلمين للأقباط فى كافة المناسبات الاحتفالية، ولا سيما الاحتفال بميلاد المسيح والذي يعتبر مناسبة إحتفالية للمسلمين والأقباط سويًا.



وأوضح أن، الاحتفالات تمت وسط تشديدات أمنية واستنفار أمني مكثف، من قبل قوات الجيش والشرطة، لتأمين فرحة الأقباط وحمايتهم.