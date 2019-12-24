رئيس وزراء السودان يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

أعرب رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، عن تهنئته للمسيحيين في السودان، وفي جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الميلاد.



وأكد حمدوك أن السودان بعد الثورة "يحترم التنوع ويمكن جميع المواطنين السودانيين، من ممارسة حياتهم في بيئة آمنة وكريمة".



ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء السوداني، مساء غد، خطابا جماهيريا لمواطنيه، في قاعة الصداقة بالخرطوم، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر.

