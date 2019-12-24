المديح النبوي يختتم احتفال "الرفاعية" بمولد الحسين (صور)

اختتم أبناء الطريقة الرفاعية احتفالهم السنوي بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، مساء اليوم، بالسرادق المقام بميدان الحسين، بحضور فضيلة الشيخ طارق يس الرفاعي، شيخ عموم السادة الرفاعية، والدكتور يحيى القويضى، المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، ومحمود طارق يس الرفاعى نائب شيخ عموم السادة الرفاعية.



تضمن الاحتفال فى الليلة الأخيرة للمولد مجموعة من الابتهالات الدينية والمديح النبوي لمداح الرسول "رمضان العوامي" ثم أذكار وأوراد الطريقة الرفاعية، واختتم الاحتفال بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم.



وحرص عدد كبير من أبناء الطريقة الرفاعية، على حضور الليلة الختامية للاحتفال بمولد سيد شباب أهل الجنة، وتوافدوا إلى السرادق من مختلف محافظات مصر.