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مصر

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:18 م
السيسي
السيسي
وكالات
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه لتبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.

وتم خلال الاتصال التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وأكد الرئيس متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكدًا تطلع مصر على الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلى نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.
وتطرق الاتصال كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

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