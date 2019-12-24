هاني الناظر يكشف تفاصيل مبادرة علاج الأمراض الجلدية المستعصية

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض جلدية، إنه كطبيب أمراض جلدية وبحكم تخصصه، تمر عليه أمراض جلدية كثيرة، لافتا إلى أنه مع انتشار السوشيال ميديا، بدأ يرى كثير من الاستغاثات لتبني علاج أطفال مصابة بأمراض جلدية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لاحظ وجود أمراض مزمنة مستعصية، وتصيب آلاف الأطفال وكثير منها بسبب زواج الأقارب، فالطفل يولد بالمرض، ويحتاج أحيانا لعلاج طول عمره، وهذا يمثل عبء كبير على الأسرة، وهذا جعله يفكر في التعاون مع مؤسسة صناع الخير، لعلاج الحالات المستعصية.