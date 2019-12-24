شيفرون الأمريكية تتوقع بدء إنتاج النفط بين الكويت والسعودية

قالت شركة النفط الأمريكية شيفرون كورب إنها تتوقع بدء إنتاج النفط الخام من المنطقة الحدودية

المشتركة بين السعودية والكويت والمعروفة باسم المنطقة المحايدة خلال عام من دخول اتفاق استئناف العمل في الحق حيز التطبيق.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول الثلاثاء إنها تستهدف وصول مستوى إنتاج حقل الوفرة وهو أحد حقلين يقعان في هذه المنطقة، إلى الطاقة القصوى، حيث كانت طاقة الحقل إلى حوالي 500 ألف برميل يوميا في عام 2014 قبل وقف الإنتاج فيه بسبب خلاف بين المملكة العربية السعودية والكويت. وكان نصيب شيفرون من إنتاج الحقل في ذلك الوقت 81 ألف برميل يوميا.



كانت الكويت والسعودية قد وقعتا اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة.



ووقع المذكرة وزير النفط الكويتي خالد الفاضل ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك في العاصمة الكويت.



وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ذكرت أن الجانبين وقعا اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة "المحايدة" (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.



يذكر أن السعودية والكويت أوقفتا إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من خمس سنوات، ما قلص إمدادات النفط العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا.



وتشغّل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تديرها مؤسسة البترول الكويتية، و"شيفرون" الأمريكية نيابة عن السعودية. بينما يدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.



وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.



وتكبدت الكويت خسائر كبيرة من جراء إغلاق الحقلين، حيث قدر ديوان المحاسبة في آخر تقرير له تلك الخسائر بما قيمته 19 مليار دولار.