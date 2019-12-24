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سياسي

التشكيل النهائي لهيئة مكتب "مستقبل وطن" بسوهاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:07 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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أصدر أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن القرار رقم ١68 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب محافظة الحزب بسوهاج وأمناء الأقسام والمراكز، وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناءً على ما عرضه اللواء محمد مصطفى، أمين المحافظة، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، فقد تم تشكيل هيئة مكتب الحزب بمحافظة سوها وجاء التشكيل كالتالي:

اختيار اللواء محمد مصطفي محمد أمينا للمحافظة، ومدحت محمد عبد الجابر أمين مساعد، واختيار محمد محمود لبيب أمينا للتنظيم، والنائبة عبلة محمد الهواري، أمينة المرأة.

فيما تم اختيار أحمد محمد طلعت، أمين شئون المجالس المحلية، وطارق العلكى، أمين المهنيين، محمد علام عبد الحليم، أمين شئون القبائل العربية، ورجب ابراهيم، أمين العضوية.

وتضمن التشكيل اختيار شهير شالي شهدى، أحمد خليفة أحمد، رشا إسحق فهيم، رضوان محمد بكرى، ولوكاس القس صموئيل، كأعضاء هيئة المكتب.

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