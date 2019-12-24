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هاني الناظر: المصريون أمهر أطباء العالم في الجلدية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:04 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن قشر السمكة وتحلل الجلد الفقاعي هو أخطر الأمراض الجلدية المنتشرة في مصر.

وأوضح في حواره  مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأمراض الجلدية المزمنة يتخطى عددها 200 مرض، موضحا أن إجمالي عدد الأمراض الجلدية 4200 مرض.

واستكمل أن الأمراض الجلدية قد تكون أمراض وراثية أو أمراض مناعية، وأمراض معدية كالإصابات البكتيرية والفطرية، لافتا إلى أن أمهر أطباء جلدية في العالم موجدون بمصر، لدرجة أن بعض الأطباء الأجانب، عندما يطلعون على حالات مرضية في مصر، يقولون "هذا المرض لم نراه من قبل".  

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