نيجيريا تأمر بإخلاء سبيل مرشح رئاسي سابق

أمر النائب العام النيجيري بالإفراج بكفالة عن مرشح رئاسي سابق ومستشار سابق للأمن القومي بعد أن قضت محكمة بإخلاء سبيلهما، وجاءت هذه الخطوة بعد تزايد ضغوط داخلية ودولية على الحكومة لتنفيذ أحكام القضاء.



وتجاهل أمن الدولة عدة أحكام قضائية بالإفراج عن مستشار الأمن القومي السابق سامبو داسوكي المحتجز منذ عام 2015 كما ألقى القبض مجددا على الناشط والمرشح الرئاسي السابق أوموييلي سووري بعد ساعات من الإفراج عنه بكفالة في وقت سابق من الشهر الجاري.



اتهمت الحكومة داسوكي الذي عمل في عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان باختلاس 68 مليون دولار من ميزانية الدفاع وهو ما ينفيه.



وألقت السلطات القبض للمرة الأولى على سووري الذي أسس أيضًا موقع ساهارا ريبورترز الإخباري على الإنترنت في أغسطس ونفى ما وجه إليه من اتهامات بالخيانة وغسل الأموال وإهانة الرئيس.



وبُث على نطاق واسع محليا ودوليا مقطع مصور ظهر فيه سوري وهو يصرخ ويصيح بعد أن طرحه أفراد الأمن على الأرض في المحكمة وهم يعيدون إلقاء القبض عليه بعد ساعات من الإفراج عنه بكفالة.