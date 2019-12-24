-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"الأرصاد": غدا ذروة موجة الطقس غير المستقرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:03 م
الأرصاد
الأرصاد
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن سبب سوء حالة الجوء التي تشهده مصر بسبب نهايات شهر ديسمبر، وبداية شهر يناير.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه بسبب نشاط الرياح الشديد تصل نسبة ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار على سواحل البحار، وذلك نتيجة المنخفض الجوي والذي يجلب أمطار غزيرة على سواحلنا الشمالية وبالتحديد إسكندرية ومطروح والسلوم وكفر الشيخ.

وأكد أن الأمطار تتفاوت من يوم لأخر وسقوطها مستمر طوال الـ 72 ساعة المقبلة، ويمثل غدًا الأربعاء هو الذروة في الإسكندرية ومطروح.

وأوضح أن توقعات زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر واستمرار حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة.

وكانت الأرصاد قد حذرت من أمطار غزيرة ورمال مثيرة للأتربة غدًا وطالبت المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، كما تم تعطيل الدراسة في جامعتي مطروح والإسكندرية يومي الأربعاء والخميس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراقب التنبؤات الجوية: الكويت لن تتأثر بإعصار "ماكانو" المداري

موجة ترابية تغطي سماء الكويت والداخلية تحذر

رياح شديدة تهب على المسجد الحرام تحرّك كسوة الكعبة

برق ورعد في سماء الكويت

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يكشف حقيقة قيد "كهربا" فى قائمة الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قبرص تكشف تفاصيل التحالف مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ جديد من أحمد عاشور ضد بدرية طلبة

الصور

image description

"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صفاء النجار: هوليود زيفت الواقع الروسي لخدمة أغراض سياسية (فيديو)

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

الأكثر قراءة

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

قبرص تكشف تفاصيل التحالف مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

الباز: هل أعلنت مصر رسميا عدم الاعتراف بحكومة فايز السراج؟

أيام زمان

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

نجم الساعة

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

الصحة

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

وصفات طبيعية لعلاج حصوات الكلى

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

الرئيس نيوز

بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. 2019 تقدم 31 مسلسلا منهم 24 في رمضان

كريسماس عصيب في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

بعد حريق محدود بمحطة مترو البحوث.. عودة حركة القطارات بالخط الثاني

مفاجأة سارة.. الحكومة تتعهد بتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة

منوعات

أسوأ المواقف أثناء مقابلة العمل

بالفيديو.. وزير داخلية يصفع نائبا بالبرلمان على وجهه

تمرين يحرك 86 % من عضلات الجسم

5 عوامل تؤثر سلبا على فقدان وزنك

كشكول

الإعلام وجرائم العنف الأسري في ندوة بإعلام القاهرة.. غدًا

"القاهرة الجديدة" تكرم العاملين بشؤون الطلاب والتعليم الخاص

عرض فيلم يرصد تطورات إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة

"عجلان" يفتتح معرضى المجال الصناعى والإقتصاد المنزلى

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

المديح النبوي يختتم احتفال "الرفاعية" بمولد الحسين (صور)

"قصور الثقافة" تفتتح دورة مهرجان التحطيب بالأقصر (صور)

ننشر برنامج حفلات أوبرا الإسكندرية في يناير 2020

ورش فنية وحرفية متنوعة بثقافة المنيا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك