"الأرصاد": غدا ذروة موجة الطقس غير المستقرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن سبب سوء حالة الجوء التي تشهده مصر بسبب نهايات شهر ديسمبر، وبداية شهر يناير.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه بسبب نشاط الرياح الشديد تصل نسبة ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار على سواحل البحار، وذلك نتيجة المنخفض الجوي والذي يجلب أمطار غزيرة على سواحلنا الشمالية وبالتحديد إسكندرية ومطروح والسلوم وكفر الشيخ.



وأكد أن الأمطار تتفاوت من يوم لأخر وسقوطها مستمر طوال الـ 72 ساعة المقبلة، ويمثل غدًا الأربعاء هو الذروة في الإسكندرية ومطروح.



وأوضح أن توقعات زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر واستمرار حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة.



وكانت الأرصاد قد حذرت من أمطار غزيرة ورمال مثيرة للأتربة غدًا وطالبت المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، كما تم تعطيل الدراسة في جامعتي مطروح والإسكندرية يومي الأربعاء والخميس.

