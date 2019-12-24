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الباز: ثروت الخرباوي "مخلص".. هناك أبرياء يتعرضون للظلم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:20 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقال الدكتور ثروت الخرباوي بعنوان "رسالة إلى الرئيس".

وقال "الخرباوي" في مقاله: "أحيانا تجرى الرياح بما لا تشتهى السفنُ، وأفلت بعض دهاقنة الإخوان من أي ملاحقة، ولا يزالون في إفلاتهم ينعمون، ووقع في حوزة جهات الأمن عشرات الأبرياء، وطالما وقع سهم القانون في صدر البرىء فلن يكون هناك استقرار، بل سيصبح القضاء على الإرهاب والإرهابيين بالأساليب الحالية هو من ضروب الخيال، أو مجرد خرافة من الخرافات التي نسلي بها أنفسنا، لأننا باختصار سنصنع بأنفسنا دوائر تكره النظام، وتعاديه، وتستقبل كل الترهات والشتائم التي يوجهها الإخوان ضد مصر وضد سيادتكم بفرح، لأنه سيشفي صدورها، ألم يحن الحين يا فخامة الرئيس لفض هذا الاشتباك الذي ليس له  ضرورة؟".

وتابع: " ولا يزال يا فخامة الرئيس بعض أصدقائي من الذين تركوا الإخوان ووقفوا ضدهم بكل قوة يعانون من مؤسسات الدولة التي يعملون بها، حيث إن التقارير الأمنية القديمة كانت تصنفهم بأنهم إخوان، فلذلك يتم إبعادهم من أي ترقيات فتعتمل في نفوسهم الآلام ويشتد في قلوبهم الغضب من الدولة قاطبة، وكثيرًا يا سيادة الرئيس ما تتم مواجهة هؤلاء أثناء مقابلتهم للجهات الأمنية بمقولات ساذجة من عينة أنه «لا أحد ينشق عن الإخوان» ويعلم الله أنني ما كتبت هذا سلفًا إلا لأنه بعض ما يجيش في صدري، وبه أعبر عن الذي يجيش في صدور هؤلاء الأصدقاء، واعذرني يا سيادة الرئيس حين أقول لك إن الشعب لم ينتخب وزير الداخلية ولا وزير العدل، ولكنه انتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإذا وقع خطأ من الأجهزة لن يغضب المظلومون منهم، لأنهم لا يعرفون إلا أنت، لذلك سيغضبون منك في الوقت الذي نريد فيه تجميع الكل ليكون على قلب رجل واحد".

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، على المقال قائلا: "ثروت الخرباوي هو أحد الذين فضحوا الإخوان بشكل كامل، وما قاله في المقال هو رسالة من شخص مخلص، وفي ناس أبرياء بيتظلموا وهيتحولوا لطاقة غضب ضد الدولة.. أتمنى هذه الرسالة توصل للرئيس.. وأتمنى من الرئيس أن يقرأها بعناية لأن فيها فكرة ومشروع محتاجين نتكلم عليه".

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