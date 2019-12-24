رموز المقاومة الشعبية في بيت ثقافة النصر (صور)

نظم بيت ثقافة النصر حفلا مميزا بضيافة اللواء أركان حرب حسين محمد خليل، والعميد أركان حرب صلاح الصبو أحد أبطال حرب أكتوبر، والمناضل فوزي أبو الطاهر حماد كأحد رموز رجال المقاومة الشعبية؛ ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعيد القومي للمدينة الباسلة بفرع ثقافة بورسعيد.



وأكد اللواء أركان حرب حسين محمد خليل، أن حرب أكتوبر 73 استعادة للفرد كرامته وأثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض حيث تم الإعداد الجيد، وأكد أن عملية إعداد الدولة لحرب أكتوبر 73 ومشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة وإشتراك القيادات بكل مستوياتهم ومشاركة الشعب بكل طوائفه وإنفاق المال والجهد واستخدام كل الإمكانات المتا والطاقات الممكنة الفعالة والكائنه في كافة أبعاد قوى الدولة المادية والمعنوية من أجل إسترداد سيناء من العدو الإسرائيلي وشملت عملية الإعداد العديد من الجوانب، ومنها الإعداد السياسي والاقتصادي والعسكري والشعبي والحكومي.



واختتم حديثه بأن الجيش المصري قوي ولديه إمكانات عالية جدا في التصدي والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وحث الحضور على بث الروح الوطنية بين طلاب المدرسة.



ومن جانبه، تحدث المناضل فوزي أبو الطاهر الذي عاصر خمس حروب منذ 48: 73 وشارك في ثلاثة منهم كأحد رموز المقاومة الشعبية بطبيعة عمله كمندوب لأحدي الشركات البترولية، شركة شيل والذي كان يعمل في إحدى الفترات بتموين المعدات الخاصة بالقوات المسلحة، وأكد أنه كان له دور مخابراتي بطبيعة عمله بشركة شيل وكان مسؤلا في حرب العبور عن توصيل المواد البترولية لوحدات الجيش بجنوب بورسعيد بمنطقة الرسوة، وأوضح أبو الطاهر عن دوره في الحرب ضد العدوان الثلاثي على بورسعيد عن طريق العمليات الفدائية التي شارك فيها ومجموعته.



واختتم حديثه بأن حرب أكتوبر 73 استردت للأمة، وأثبت الجندي المصري أنه خير جنود الأرض.



واختتمت الاحتفالية بتقديم شهادة تقدير للواء أركان حرب حسين محمد خليل.