مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)

تألقت النجمة مروة ناجي في حفل غنائي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء ياسين، بمناسبة الاحتفال بعيد العلم السادس عشر، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.



وقدمت مروة ناجي خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وزمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبي، ألف ليلة وليلة، أما براوة، أهو دا اللي صار، أنت عمرى، قال جاني بعد يومين، نسم علينا الهوا، أغلى أسم في الوجود، حلوة يا بلدي، سهر الليالي".