31 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة التشجيعية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أن يوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر الجارى آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة التشجيعية لعام 2020.



وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن بدء التقدم لجوائز الدولة التشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لعام 2020، فى الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019، فى كل من الفنون سواء فن التصوير وفن الجرافيك، والعزف على آلة الكونترباص، ونقد مسرحى، والنشر المعمارى والعمرانى، عمل منشور كتابة أو دورية فى العمارة والعمران، دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية، الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى الطويل، وكذلك فى الآداب خاصة فيما يتعلق بدراسة فى شعر النهضة فى مصر، استلهام التراث فى الرواية المعاصرة، ديوان شعر فصيح، ديوان شعر عامى، رواية خيال علمى، مجموعة قصصية، ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة فى مجلة أو كتاب.



وفى العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الآثار، الثقافة العلمية، الإعلام، التربية، وفى العلوم الاقتصادية والقانونية ومنها السياسات المالية وأثرها على الأداء الجارى للاقتصاد المصرى، ودور صناعة السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية "المشكلات والحلول"، دراسات أفريقية، الاستراتيجية والأمن القومى، القانون الخاص "القضاء فى مصر.. المشكلات والإصلاح والحلول"، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز) ويشار إلى أن قيمة كل جائزة لكل فرع 50000 ألف جنيه.