محمد عساف يهنئ المسيحيين في فلسطين بعيد الميلاد

حرص الفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج "أراب أيدول"، على تهنئة الفلسطينيين بعيد الميلاد المجيد.



وقال محمد عساف، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ينعاد بكل الخير والمحبة والسلام على أحبائنا المسيحيين في فلسطين الصامدة مكان ميلاد سيدنا عيسى وفي جميع أنحاء العالم، ليلة ميلاد مجيدة هنيئة لكم".



من ناحية أخرى، يستعد محمد عساف، لإحياء حفل غنائي كبير في إسطنبول ليلة رأس السنة في قاعة المؤتمرات.



كما يحل ضيفًا على مسرح "المجاز" في العاشر من يناير لعام 2020؛ وذلك ضمن فعاليات الموسم الجديد لمهرجان "هلا بالمجاز"، التي تبدأ في ديسمبر الجاري وتستمر حتى شهر إبريل.

