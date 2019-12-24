الباز: البرلمان لم يكشر عن أنيابه للحكومة.. فلماذا يخاف الوزراء منه؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طلب اليوم من الصحفيين تصوير المقاعد الخالية للحكومة، بسبب عدم حضور الوزراء للبرلمان.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن هناك إطار للتعاون بين الوزراء والبرلمان، وقوانين تنظم تلك العلاقة ولوائح، وإذا حدث خلل يجب إصلاحه بالتفاهم، معبرا عن استنكاره لتصريحات رئيس البرلمان.

ولفت إلى أن البرلمان لم يكشر عن أنيابه في أي لحظة للحكومة، فلماذا يخاف الوزراء من مجلس النواب؟، منوها أن البرلمان لم يستخدم أدواته الرقابية، كي تشعر الحكومة بأن هناك من يراقبها ويهددها.