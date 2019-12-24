السيسي: شعرت بسعادة بالغة بين أبنائي من ذوي القدرات الخاصة
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:59 م
نغم رأفتطباعة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته البالغة أثناء احتفالية ذوى القدرات الخاصة.
وقال السيسي على صفحته عبر "فيس بوك": "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".
وقال السيسي على صفحته عبر "فيس بوك": "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".