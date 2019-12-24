السيسي: شعرت بسعادة بالغة بين أبنائي من ذوي القدرات الخاصة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته البالغة أثناء احتفالية ذوى القدرات الخاصة.



وقال السيسي على صفحته عبر "فيس بوك": "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".



