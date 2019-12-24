غدًا.. انطلاق مؤتمر الإتاحة والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا، مؤتمر بعنوان "الإتاحة والتمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة" في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقصر ثقافة الأنفوشي.



يأتي ذلك ضمن احتفالات قسم التمكين الثقافي بفرع الإسكندرية باليوم العالمي للإعاقة، يناقش المؤتمر أربعة موضوعات بحثية، وهي زواج ذوي الاحتياجات الخاصة حق أم مشكلة تقدمه الدكتورة أمل نوفل استشاري طب الأطفال والصحة النفسية بمستشفى الرمل، الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المضطربين سلوكيا تقدمه منه الله مصطفى - ماجستير كلية التربية والطفولة المبكرة الإتاحة والتمكين العام لذوي الاحتياجات الخاصة يقدمه حسين عاشور - مدرس أول تاريخ بمدرسة الشهيد حازم أسامه الثانوية بنين، وأخيرا الإتاحة والتمكين بين الواقع والمأمول تقدمه سحر عبد الله - أخصائي نفسي تنمية مهارات بكلية الآداب بالإسكندرية، بحضور رئيس المؤتمر الدكتور هناء شهاوي أستاذ التربية الخاصة وعلم النفس المساعد بجامعة القصيم.



كما يقام على هامش الفعاليات معرض نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال العام، هذا إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية منها إلقاء شعر وغناء، ديفيله لفرقة فنون متحدي الإعاقة بقيادة كابتن مصطفى جابر، هذا إلى جانب فقرة تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة التي ساهمت في دعم هذا المجال، يقدم الحفل أحمد خيري المذيع بإذاعة الإسكندرية، ويدير الجلسات البحثية أمين عام المؤتمر د. محمد عبد الله- مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية.