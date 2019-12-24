تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية غدًا

أعلنت المنطقة الأزهرية في الإسكندرية، تعطل الدراسة غدًا بجميع المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية.



وأشار بيان صادر عن المنطقة الازهرية، أنه بناءا على تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإن غدا إجازة للطلبة فقط، بسبب سوء حالة الطقس وحرصًا على سلامة الطلاب.