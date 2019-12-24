وسط ألحان الشمامسة.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد

ترأس، مساء الثلاثاء، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وذلك وفقًا للتقويم الغربي.



ودخل بطريرك الكاثوليك إلى كاتدرائية الأقباط الكاثوليك ليعلن البدء في قداس العيد وسط زفة وألحان الشمامسة؛ وحضور المطارنة والكهنة.



وتحتفل الكنائس التى تتبع التقويم الشرقى بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، فيترأس قداسة البابا تواضروس الثانى قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.