الباز: إعلام الإخوان فشل في هدم استقرار البلد

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قنوات الإخوان فشلت في تحقيق أي نتائج إيجابية، لافتا إلى أن إعلام الإخوان يدعو ليلا نهارا لنشر الفوضى في مصر.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن إعلام الإخوان يعمل ويخطط لنشر الفوضى وإسقاط النظام السياسي، ودعوة الناس للتظاهر، إلا أنهم فشلوا في ذلك، وهذا يؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها.

وأضاف "الباز"، "هناك ملاحظات للناس على الأداء الحكومي، وهناك رغبة في تصحيح الأخطاء، والبلد تكون أفضل، لان البلد تستاهل أن تكون في مكانة أكبر من ذلك بكثير".