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الثقافة

هيئة الكتاب تصدر "ما الهرم"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:41 م
هيئة الكتاب
هيئة الكتاب
حسام الضمراني
طباعة
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، سلسلة ما كتاب جديد بعنوان "ما الهرم" للمهندس المعمارى أحمد إبراهيم حلمي.

يقدم الكتاب مفهوما تعريفيا مبسطا للمبنى الهرمي وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية في علم المصريات، لكنه مقدم لجمهور المهتمين في الفن والعمارة وسائر المثقفين ويمكن للدارسين في علم المصريات الإفادة منه بالاطلاع على نتائجه المعمارية التي تزيح بعض الغموض عن مفهوم وحقيقة الهرم، ذلك المنشأ المعماري القديم.

والكتاب ليس دراسة تقليدية محافظة ترمي إلى الإثبات وترديد المفاهيم القائمة بل تدعو إلى حتمية بسط الطريق لطرح الفكر المتجدد والمفاهيم المتطورة وربما نتفق أو نختلف مع المجددين بصفة عامة، لكن الاتفاق في الفكر لا يعني تقدما فيه والاختلاف هو اللبنة المؤسسة لبنيان المعرفة الإنسانية التي به نعلو عن سطحية الواقع وتقليدية المفاهيم.

ويتحدث الكتاب عن تفرد الأهرامات والاستدلال المعماري للهرم، ومفهوم الإعجاز الهرمي والتعبير التشكيلي ودلالات الشكل الهرمي والحس البصري وأسطورة التكوين المصري ومفهوم ماعت الوسطى والهرم الغيبي والمنهج الوصفي والتبادل الضوئي.

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