بهزاد يكشف: لماذا لا يتحدث عن السلبيات في مصر؟

قال المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، إنه يحمل أمانة الحديث عن سياحة مصر، ويحاول نقلها بكل صدق وحب للعالم كله.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض يسأله لماذا لا يتحدث عن السلبيات في مصر، ويجيبهم بأن هدفه هو نقل الجمال والمحبة والمودة الموجود في مصر.

وواصل أن الشعب المصري كريم وطيب، موجها الشكر للجميع على حفاوة استقباله وكرم الضيافة معه.

وعن الهجوم الذي يتعرض له من قبل أعداء الدولة المصرية بسبب ترويجه للسياحة في مصر، قال إن البعض روج شائعات عنه بأنه يأتي مصر لأن له ولد يدرس في إحدى الجامعات المصرية، ولكنه في الحقيقة أعزب ولم يتزوج بعد.