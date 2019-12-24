براءة 14 متهمًا من بينهم 11 طالبًا في أحداث تظاهر المنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، حكمها ببراءة 14 شخصا من بينهم 11 طالبا، متورطين في أحداث تظاهر المنيا في شهر ديسمبر 2013.



وأكد مصدر قانوني أن المحكمة حكمت ببراءة 11 طالبا إلى جانب 3 متهمين آخرين من بينهم الدكتور علي عبدالعزيز عميد كلية الزراعة الأسبق الذي انقضت الدعوى الجنائية بحقه بعد وفاته.



وأشار المصدر إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة بحق المتهمين الذين نفوا هذه الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة بالمنيا مطلع عام 2015 بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب.