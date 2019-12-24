أمنيات سيرين عبدالنور لجمهورها في عيد الميلاد.. فيديو

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة تهنئة خاصة لمتابعيها بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد.



ونشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "مساء الخير للكل ينعاد عليكم إن شاء الله، ميلاد مجيد للجميع وإن شاء الله يكون ولادة جديدة تامة للبنان وللشعب اللبناني، ولكل البلاد التي تعاني من المشاكل والحروب بتمنى لكم كل الخير".



من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور، مؤخرًا في مسلسل "الديفا"، والذي قدمت فيه شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوا اللجنة أيضًا.



ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.



"الديفا"، من بطولة سيرين عبدالنور والفنانة بوسي ويعقوب الفرحان.

