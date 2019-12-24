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سقوط جديد للزمالك بالتعادل مع الإنتاج الحربي
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:33 م
صورة أرشيفية
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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
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