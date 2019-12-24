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محافظات

القليوبية تبحث تطوير المراكز التكنولوجية لتطبيق التحول الرقمي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:31 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
صلاح حسنى
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عقد محافظ القليوبية اجتماعًا تنسيقًا لمتابعة تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة جميع إدارات المحافظة، بحضور اللواء محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار الهجان إلى ضرورة متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم خدمات المواطنين بالمحليات مشيرا إلى عرض المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة الخدمات بالمحليات والتي يأتي من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR (الذكاء الاصطناعى )الموجودة على نموذج استلام الخدمة

لفت إلى توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR كتطبيق من خلال جهاز الموبايل، ومنظومة الصادر والوارد التي تم تطويرها إلكترونيا للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة مما يسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا ويوفر مزيدا من الوقت والجهد على المواطن والمسئول في ذات الوقت.

وأكد اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن تحقيقا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أنه جاري بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية وإنما ينتقل الموظف إليه ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت.

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