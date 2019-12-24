مصر تتمسك بمقترحها بشأن قواعد ملء وتشغل سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.



وقال السباعي - في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء - إن مصر قدمت صياغة بديلة لربط السدين (سد النهضة والسد العالي)، بما يحقق مصلحة الطرفين.



تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي، تم عقد ثلاثة اجتماعات، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي 9 و10 يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.



كان قد تم تصميم جدول يتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف.