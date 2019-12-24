بابا نويل في حضرة آل البيت بمولد الحسين (صور)

حرص بابا نويل على حضور الليلة الختامية لمولد الحسين، وسط إقبال كثيف لمريدي آل البيت.



وتواجد بابا نويل بجوار المسجد في ظل احتفالات مريدي آل البيت بالليلة الكبيرة لمولد الحسين الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد.



ويحتفل المصريون في الثلاثاء الأخير من شهر ربيع الآخر من كل عام، بمولد الحسين بن علي الذي يأتي إليه المريدين من محافظات الجمهورية.