بلبع: تدريب الأطباء في مصر أزمة لا يمكن الاستهانة بها

قال أشرف بلبع، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التخطيط، إن تدريب الأطباء في مصر أزمة لا يمكن الاستهانة بها، كما أن وزارة الصحة ترفع شعارات ليست لها علاقة بالواقع، فالأطباء في مصر دون المستشفيات التعليمية غير قادرين على العمل بسبب عدم تدريبهم بشكل جيد.



أضاف بلبع، خلال ورشة عمل «مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتى نقص الأعداد والتدريب»، والتى ينظمها حزب المحافظين، الثلاثاء، الدولة غير جادة في التعامل مع أزمة التدريب، خاصة أنه يتم تدريب أكثر من 1000 طبيب دفعة واحدة، وبالتالي لا يمكن تدريبهم، لأن الطب صنعة لا بد فيها من التقارب بين المدرب والمتدرب حتى نستطيع تخريج طبيب مُتمكن من عمله.



وتابع نائب رئيس حزب المحافظين: «جدول التدريب قد يكون موجودًا نظريًا لكنه يسير في طريق التهرب من التدريب حينما يتم تطبيقه بشكل عملي، وبالتالي الأطباء يتخرجون من برامج التدريب بالمجاملات».