إبراهيم بهزاد: لا ننكر أفضال مصر على الدول العربية.. والشيخ زايد أوصى بها خيرا

قال المدون الإماراتي الشهير إبراهم بهزاد، إن مصر لها مكانة خاصة لدى دولة الإمارات قيادة وشعبا، موضحا أن هذه هي وصية الشيخ زايد رحمه الله، فهو أوصى بمصر وبمكانتها خيرا.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات حاليا وكل حكام الإمارات يتجمعون على حب مصر وشعبها، لافتا إلى أننا لا ننسى أفضال مصر على الأمة العربية جميعا.

واستكمل أن المدرس الذي علمه كان مصريا، والطبيب الذي يعالجه مصريا، والمهندس الذي شارك في تنمية الإمارات كان مصريا، لافتا إلى أن مصر تمثل قيمة كبيرة للإماراتيين.