الباز: هل أعلنت مصر رسميا عدم الاعتراف بحكومة فايز السراج؟

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن حكومة فايز السراج وتحالفها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يضر بالمصالح المصرية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "بيان وزارة الخارجية قال فايز السراج دون لقب، رغم أنه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فهل عدم ذكر لقب فايز السراج إعلان رسمي من الدولة المصرية بعدم الاعتراف بحكومة فايز السراج؟".

وشدد "الباز"، على ضرورة دعم المصريين للدولة في هذه المرحلة، لأن خطر أردوغان لن يمتد فقط إلى ليبيا، ولكنه خطر على مصر أيضا.