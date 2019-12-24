فرج عامر: مبادرة إسكندرانية لنبذ العنف في الرياضة

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن التحضير لإطلاق مبادرة لنبذ العنف في الرياضة المصرية سواء بين اللاعبين أو مسئولي الأندية وأيضًا الجماهير.



قال عامر، إن أندية محافظة الإسكندرية من خلال رؤساء أندية سموحة والاتحاد وسبورتنج توافقت على إطلاق هذه المبادرة، خاصة أن الرياضة أخلاق ولا يجوز وجود خلافات بسببها، في حين أن أصل وجودها لصالح التعارف والعلاقات.



وأشار إلى أن الرياضة خلال الفترة الماضية حادت عن دورها الرئيسي وصدرت الخلافات والتشاحن والعنف بين ممارسيها، وهو ما يجب مواجهته وإعلاء الروح الأخلاقية للرياضة.



ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع باقي الأندية لدعم هذه المبادرة حتى تكون سنة حسنة تسهم في تحسين الرياضة في مصر وتخدم عودة الجماهير وتصب في صالح الدولة.