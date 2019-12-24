-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ماذا قال تامر حسني عن مشاركة زينة له في "الفلوس"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:41 م
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
سناء إسماعيل
طباعة
قال الفنان تامر حسني، إن دوره في فيلم "الفلوس" مختلف تمامًا عن كل الأدوار التي قدمها قبل ذلك، والفيلم به مشاهد إثارة وأكشن.

وعن مشاركة الفنانة زينة معه في الفيلم قال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "زينة فيه بينا أفلام كتير ناجحة وإحنا أصدقاء طول العمر، وزينة عاملة دور حلو بحييها عليه، وطالعة مختلفة جدًا، وإن شاء الله تلاقي ردود أفعال إيجابية كبيرة جدًا".

وعن اكتفائه بتقديم أغنية واحدة فقط خلال أحداث الفيلم قال: "الفيلم ده أنا عامل فيه حاجة أول مرة أقدمها عامة ولذلك لا أريد الاقتراب ناحية الغناء بالعكس وأنا أعمل كنت عايز أنسي المشاهد أنني مغني".

وأكد أن مشهد تصوير أغنية "حلو المكان"، التي قدمها في الفيلم، قدمت خلال حفلة تم دعوتهم لها في "نايت كلوب"، والأغنية تعرض على أنها شهيرة والكل يغنيها ماعدا تامر نفسه وذلك حتى لا يفصل المشاهد عن التمثيل.

فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تامر حسني ينتهي من تسجيل أغنية جديدة

تامر حسني يطرح بوستر فيلم "الفلوس" (صورة)

صورة زينة تتصدر بوستر فيلم "الفلوس"

تامر حسنى يكشف موعد طرح فيلم "الفلوس"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

منذ يوم

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

منذ حوالي 22 ساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصدر أمني يكشف سبب حريق مترو البحوث

الصور

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتحدى الجبلاية ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

مصدر أمني يكشف سبب حريق مترو البحوث

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

النوم الجيد يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبًا وإيجابًا

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

الرئيس نيوز

مسؤول إيغوري: الصين تحترم الإسلام والمسلمين

البرلمان العراقي يمرر قانون الانتخابات الجديد

في 2020.. خالد أبو بكر وبسمة وهبة يقدمان "كل يوم" على "on e"

بالأسماء.. "كهرباء جنوب القاهرة" تكرم المتميزين بالقطاع التجارى

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

جامعة حلوان: إطلاق أول دورة لتمويل الأبحاث العلمية للعام 2020

افتتاح "المعرض الخيري السادس" لطلبة وطالبات جامعة المنيا

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث سبل التعاون

باعتذار وتنازل.. دار علوم القاهرة تنهي قصة طالب "واقعة الطايرة"

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

المطابع الأميرية تصدر رواية "عين زين" لـ"رضوى العوضى" "صور"

محمد عيسى المؤدب: تعرضت للتكفير بسبب كتابتى عن اليهود فى روايتى "حمام الذهب"

وفاة الفنان التشكيلي مراد فخر الدين عن عمر 47 عامًا

"لاعب السرد" لبديعة زيدان.. رحلة مع 20 من أبرز الروائيين العرب

صفحتنا ع الفيس بوك