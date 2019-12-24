محافظ الغربية يفاجئ مستشفى سمنود العام ويوجه برفع درجة الاستعداد

فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مستشفى سمنود العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين وانتظام حضور الأطباء والممرضين في الفترة المسائية.



حيث تفقد محافظ الغربية أقسام المستشفى والتقى بالمرضى للاستماع إلى مطالبهم، مكلفًا مدير المستشفى باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى والتأكد من توافر جميع الأدوية والأمصال ومضادات السموم.



وأصدر المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الشرطة ومنع الإجازات والالتزام الكامل بالحفاظ على نظافة المستشفى، واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى والعمل على الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الطبية بالمستشفى لضمان الاستفادة منها أكبر فترة ممكنة.



وتابع محافظ الغربية جولته المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية من صرف صحي ورصف بشارع نعمان الأعصر بالمحلة، موجهًا القائمين على العمل بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال بالشارع، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة مستمرة على جميع القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين ولمتابعة جميع الأعمال الجارية للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها.