محمد الباز يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أشقاء الوطن والشعب المصري كله والإنسانية جمعاء، بعيد الميلاد الجديد والعام الميلادي الجديد.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم الخير والسعادة.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، اليوم الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد إذ ترتفع صلوات القداس الإلهي في عدد من الكنائس بالقاهرة والمحافظات.