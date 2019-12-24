المطابع الأميرية تصدر رواية "عين زين" لـ"رضوى العوضى" "صور"

أصدرت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، برئاسة المحاسب أشرف إمام، ورئيس القطاع التجارى العميد وليد زكى رواية عين زين للروائية رضوى العوضى عضو اتحاد كُتاب مصر والتى صدر لها من قبل العديد من الأعمال الأدبية أهمها رواية "جينا"، والمجموعة القصصية "جنس ثالث"، رواية "دخان يس".

وتدور أحداث الرواية عن الاضطراب السلوكي الذي يولد العنف والتطرف في مختلف أشكاله، وكيفية استقطاب الشباب للفكر التطرفي الذي ليس له أي علاقة بأي دين، كما تسرد الرواية أصعب فترة زمنية عاشها الشعب المصري بمختلف أطيافه وهي فترة حكم الإخوان، من خلال عدة إسقاطات سياسية تناولتها الرواية بشكل درامي تراجيدي ممزوج بالكوميديا السوداء في أحداث القصة.