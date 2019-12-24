ذروة قياسية للأسهم الأوروبية عشية عيد الميلاد

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية جديدة اليوم الثلاثاء في معاملات هزيلة قبيل عيد الميلاد في ظل تفاؤل المستثمرين حيال النمو العالمي في 2020 وسط تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.



وفي إغلاق مبكر للأسواق، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.12 بالمئة، ملامسا أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين كاك 40 الفرنسي وإبكس 35 الإسباني.



وعاود مؤشر أسهم الشركات المحلية المتوسطة في بريطانيا تفوقه على نظرائه الأوروبيين بصعوده 0.6 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد، في حين حافظ مؤشر الأسهم القيادية على ذروة خمسة أشهر.



وقبل الأسبوع الأخير من 2019، تتجه الأسهم الأوروبية صوب تحقيق أفضل مكاسبها في عشر سنوات مع انحسار اثنين من أكبر بواعث الخطر على النمو العالمي - حرب التجارة الأمريكية الصينية وخروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي - على مدار الأسابيع القليلة الماضية.



وعقب فوز كاسح في انتخابات 12 ديسمبر كانون الأول لحزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يبدو مؤكدا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير باتفاق يتضمن فترة انتقالية حتى نهاية 2020.



لكن المستثمرين قلقون حيال نتيجة مفاوضات ما بعد الخروج المقررة العام القادم والهادفة لإرساء مستقبل علاقات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ قد يفضي موقف جونسون المتشدد إلى عدم إبرام اتفاق.



وقال فيشنو فاراثان، كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو، "الأسواق تبدو منتشية، لكن ليس كل شيء كما يبدو.. الضبابية المخيمة على الاقتصاد العالمي تراجعت، لكنها لن تتلاشى بهدوء."



وفي يوم هادئ على صعيد أخبار الشركات، قالت بي.ام.دبليو إنها تخضع لتحقيق تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بممارسات الإفصاح عن المبيعات. لكن سوق الأسهم الألمانية كانت مغلقة اليوم بمناسبة عطلات عيد الميلاد، ولن يظهر أي أثر على أسهم الشركة يوم الجمعة.



وتراجعت أسهم بي.بي.في.ايه 0.6 بالمئة بعدما أن البنك المركزي الأوروبي طلب من المحكمة العليا في إسبانيا تقديم معلومات بخصوص تحقيق في قضية تجسس تمس البنك.



وكانت الأسواق الإيطالية والسويسرية مغلقة هي الأخرى اليوم.



وتظل معظم الأسواق الأوروبية مغلقة يومي 25 و26 ديسمبر.