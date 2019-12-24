الروبل الروسي يسجل أعلى مستوياته منذ منتصف 2018

ارتفع الروبل الروسي قليلا في تعاملات خفيفة اليوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوياته في حوالي عام ونصف العام مقابل العملة الأمريكية.



وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 0.45 بالمئة عند 61.98 للدولار وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2018.



وأمام العملة الأوروبية، صعد الروبل 0.5 بالمئة الى 68.70 لليورو، وهو أقوى مستوى له منذ مارس 2018.



ويلقى الروبل دعما من مدفوعات ضرائب في نهاية الشهر تدفع في العادة الشركات التي تركز على التصدير إلى تحويل إيراداتها من العملة الصعبة لدفع رسوم محلية.



وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متباينة مع صعود المؤشر آر تي إس للأسهم المقومة بالدولار الأمريكي 0.36 بالمئة لينهي الجلسة عند 1540.46 نقطة، بينما أغلق المؤشر مويكس للأسهم المقومة بالروبل منخفضا 3.22 بالمئة عند 3030.59 نقطة.